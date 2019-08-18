السلطات الهندية تشدد إجراءاتها الأمنية في أكبر مدينة بكشمير

جددت السلطات الهندية فرض القيود على التنقل في سريناغار أكبر مدينة في إقليم كشمير، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت هناك أمس السبت بين السكان والشرطة.

وقالت المصادر المحلية إن “قوات الأمن أقامت الحواجز ومدت الأسلاك الشائكة في بعض الطرق بالمدينة وأغلقتها أمام المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وأبلغت السكان في بعض الحواجز عن فرض حظر للتجوال في المنطقة”.

وقالت المصادر إن “24 شخصا على الأقل نقلوا أمس إلى المستشفيات بعد إصابتهم بعيارات نارية جراء اشتباكات عنيفة في مختلف أحياء المدينة”.

وأشارت المصادر إلى أن “وتيرة الاحتجاجات ارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتبلغ ذروتها أمس، عندما رشق المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة في نحو 24 موقعا بالمدينة، فيما استخدمت القوات الهندية الغاز المسيل للدموع وقنابل الفلفل والخرطوش لتفريق المحتجين”.

واضافت المصادر أن “رجلا ستينيا فارق الحياة في المستشفى إثر إصابته بالغاز المسيل للدموع وقنابل الفلفل في البلدة القديمة بالمدينة أمس، فيما لم تعلق السلطات الهندية بعد على الوضع في المدينة”.

المصدر: روسيا اليوم