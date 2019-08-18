السودان: قوى الحرية والتغيير توافق بشكل مبدئي على 5 أسماء لتمثيلها في المجلس السيادي

توافقت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان بشكل مبدئي على خمسة أسماء لشغل عضوية في المجلس السيادي.

وأوضحت المصادر السودانية ان “القوى وافقت على عضوية عائشة موسى لتمثل وسط السودان، ومحمد الفكي شمال السودان”، وتابعت “بينما لا زالت الخلافات ماثلة ولم تحسم بشأن ثلاثة ترشيحات تمثل الشرق والغرب والجنوب”.

واضافت المصادر “لا زالت مسألة حسم عضوية صديق تاور وطه عثمان وحسن شيخ إدريس قيد التشاور”، وأشارت إلى أن “القوى رشحت ثلاث شخصيات من الأقباط السودانيين لشغل العضوية الحادية عشرة في مجلس السيادة”.

وقد وقعت قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري السوادني، في الخرطوم يوم السبت، وثائق الفترة الانتقالية بحضور قادة دول إفريقية ووفود رسمية عربية ودولية.

المصدر: روسيا اليوم