“المركز الوطني في الشمال” أحيا الذكرى 13 لانتصار تموز 2006

نظم “المركز الوطني في الشمال”، احتفالا لمناسبة الذكرى 13 للانتصار على العدو الاسرائيلي في تموز 2006، في قاعة كمال الخير في منطقة المنية في حضور وفد من قيادة حزب الله في الشمال ضم عضو المكتب السياسي محمد صالح ومسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد، مسؤولي فصائل المقاومة الفلسطينية والاحزاب اللبنانية والقوى الإسلامية، وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان، “حركة التوحيد الإسلامي” وفاعليات.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت ان “منطقة المنية والجوار كانوا شركاء اساسيين في الانتصار، فهم الذين قدموا أغلى ما يملكون من مال لاحتضان شعب المقاومة الذي تهجر بفعل العدوان، ففتحت لهم المنازل وهذا دليل إلى أن الثلاثية الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة التي حققت نجاحا كبيرا صنع لنا النصر الكبير على العدو”.

وشددت الكلمات على ان “البوصلة الأساسية كانت وستبقى فلسطين ومن أجلها نقدم أغلى التضحيات وهذا وعد سيد المقاومة أننا لا يمكن ان نتخلى عن فلسطين والاقصى ونحن بذلك نحفظ وصايا الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي ونكمل مسيرة الوفاء للاسير يحيى سكاف ابن بلدة المنية التي قدمت الشهداء دفاعا عن الوطن”، وأكدت أن “صمود المقاومة هو الذي أجبر العدو ومن خلفه الإدارة الأميركية على وقف العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام