الخارجية الايرانية: تصريحات الأمريكيين حول المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا استفزازية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أن “التصريحات والتوافقات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين حول انشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا استفزازية ومقلقة”.

وقال موسوي في بيان له الاحد إن “هكذا اجراءات هي كسائر سلوكيات المسؤولين الامريكيين مزعزعة للاستقرار وهي بالإضافة الى التدخل في الشأن الداخلي السوري، من شأنها خلق الفوضى في المنطقة”.

وأشار موسوي إلى أن “سلوك الامريكيين في شمال شرق سوريا يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة القانونية ووحدة الاراضي السورية وخلافاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة”.

واعتبر موسوي أنه “من البديهي سيكون من الممكن ازالة الهواجس الامنية على الحدود الشمالية لسوريا في إطار الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار وبمساعي حميدة وليس هناك حاجة الى تدخل القوى الأجنبية”.

المصدر: الاعلام الحربي