لبنان: توقيف ملقي القنابل اليدوية أمس في مخيم عين الحلوة

ألقت القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا الجنوبية الأحد المدعو حمزة عبدالله الشامية الذي ألقى قنابل يدوية السبت في حي السميرية بالمخيم، ما أدى الى إحداث أضرار مادية في الحي.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان القوة المشتركة الفلسطينية أوقفت المدعو حمزة عبدالله الشامية، بعد التحقيقات في عملية إلقاء قنابل يدوية أمس في مخيم عين الحلوة – حي السميرية وأحدثت أضرارا مادية في الحي وأوقعت جريحا تبين أنه الشامية”.

وتابعت الوكالة “قام بالتحقيق مع الموقوف أعضاء لجنة تحقيق مشتركة من كل الاطر المشاركة في تشكيل القوة بإشراف قائد القوة المشتركة الفلسطينية العقيد بسام السعد”، وأضافت “تقرر تسليمه للجهات الامنية اللبنانية المختصة اليوم على حاجز الجيش اللبناني عند مدخل الحسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام