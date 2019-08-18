الجهاد الإسلامي: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو وحدهم بالميدان

أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” جميل عليان أن “حركة الجهاد لن تترك الأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي وحدهم في الميدان وأنها تساندهم في معركتهم البطولية ضد المحتل وتعنته”.

وقال عليان الاحد خلال اتصالات هاتفية مع عوائل الاسرى إن “مؤسسة مهجة القدس قد نظمت سلسلة من الفعاليات التضامنية المتنوعة لدعم الأسرى المضربين، وأنها ستواصل فعالياتها التضامنية معهم حتى تحقيق انتصارهم بعون الله تعالى وتوفيقه”.

وشدد عليان على أن “الأسرى المضربين يخوضون معركة مقدسة ضد سياسات الاحتلال العنصرية والتعسفية وهم امتداد للمعركة التي فجرها الشيخ خضر عدنان بخوض معركة الإرادة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.

المصدر: فلسطين اليوم