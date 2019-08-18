العدو الاسرائيلي يعتقل 48 مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة خلال عيد الأضحى

ذكر “نادي الأسير الفلسطيني” الأحد أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال فترة عيد الأضحى المبارك نحو 48 مواطنا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتية وسيدة وصحفي”.

وأوضح النادي في بيان له أن “الاعتقالات الإسرائيلية تركزت في محافظتي القدس والخليل”، وأشار إلى أن “25 مواطنا اعتقلوا في مدينة القدس وبلداتها”، ولفت الى أن “الاعتقالات وصلت ذروتها في اليوم الأول من عيد الأضحى، وهو يوم الأحد الماضي، وذلك عقب المواجهة التي جرت في المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحامات المستوطنين”.

واضاف النادي ان “العدو اعتقل تسعة مواطنين على الأقل من عدة بلدات في الخليل، وخمسة مواطنين من بيت لحم، علاوة على مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين آخرين من محافظة نابلس، وثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية، ومواطنين من محافظة أريحا”.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد خمسة مواطنين على الأقل.

المصدر: فلسطين اليوم