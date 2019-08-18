عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الاقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الأحد المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل قوات العدو الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة باب السلسلة”.

يشار إلى أن شرطة العدو كانت قد اقتحمت الليلة الماضية مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير، كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات العدو الصهيوني منذ شهر شباط/فبراير من العام الجاري.

المصدر: فلسطين اليوم