حكومة جبل طارق ترفض طلبا أميركيا بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1”

أعلنت حكومة جبل طارق رفض طلب أميركي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1”.

وقالت الحكومة في بيان، اليوم الأحد، إنها “تلقت طلبا أميركيا مفصلا في 16 آب/أغسطس الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأميركية”، موضحة ان “السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة”.

وأضافت الحكومة “عجز السلطة المركزية في جبل طارق عن الاستجابة للطلب الأميركي هو نتيجة لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة”.

وأوضح البيان أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران – المطبقة في جبل طارق – أقل بكثير من تلك المطبقة في الولايات المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك