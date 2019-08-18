وديع الخازن: لتحصين الساحة الداخلية لدرء المخاطر الإسرائيلية

شدد رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن على أن “الوضع الدقيق من حولنا يحتم جهوزية دائمة لتأمين تحصين داخلي لا يخرق”، وتابع “من هنا تبدو دعوات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتكررة إلى تحصين الساحة الداخلية أكثر من ملحة لدرء المخاطر الإسرائيلية”.

وأكد الخازن في حديث له أنه “من الضروري إبقاء لبنان في منأى عن أي تدهور أمني منعا لنسف الإنتخابات التشريعية في موعدها المحدد”، واعتبر ان “التفاهم الداخلي هو الضامن الأكبر والأفعل للدفاع عن الوطن من الأطماع الإسرائيلية بعد خروقها الجوية المتمادية فوق الجنوب والبقاع ومناطق أخرى”.

ورأى الخازن أن “ما أعلنه الرئيس عون من مواقف وطنية تدعم مناعة الجيش والمقاومة في وجه التهديدات الإسرائيلية لمواجهة أي عدوان يستهدفنا اليوم، لهو موقف يتلازم مع مبدأ مراعاة التوازن الاستراتيجي الذي حققه الجيش اللبناني والمقاومة الوطنية نموذجا يقتدى للتصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام