كنعان: اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة إجراءات ويجب تأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته

رأى عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أن “اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة إجراءات أولها التزام تطبيق موازنة العام 2019 وإصلاحاتها، وهناك مسؤولية على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته”.

وقال كنعان الاحد “من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين لتكون موازنة العام 2020 جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي، فيتمكن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت”.

وعن زيارة وفد “الحزب الاشتراكي” الى بيت الدين، قال كنعان “الزيارة ايجابية بالشكل والحضور والكلمات، وهو استكمال لما تم التفاهم عليه في لقاء بعبدا لجهة تصفير المشاكل في المرحلة المقبلة، ومهما بلغ الاختلاف السياسي يجب ألا يوصل الى اهتزاز المصالحات والاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام