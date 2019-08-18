الشيخ دعموش: الساحة اللبنانية ليست الساحة المناسبة لإنجازات أمريكية على حساب المقاومة

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى أن “العدو الاسرائيلي بعدما فشل في حروبه العسكرية والأمنية والسياسية ضد المقاومة، وفي التحريض على المقاومة وتشويه صورتها، ولم ينجح في إبعاد الناس والشباب عن حزب الله، لجأ إلى اسلوب العقوبات والتضييق على المؤيدين والمناصرين ومحاربة حزب الله اقتصاديا وماليا”، واضاف ان “هذا الأسلوب فشل أيضا، ولم ينجح في ابعاد الناس عن المقاومة وتخويفهم منها بفعل وعي اهلنا وشبابنا وصبرهم وثباتهم وقناعتهم بالمقاومة وثقتهم بها”.

وأشار الشيخ دعموش في حديث له الى ان “الناس والشباب في لبنان ازدادوا تمسكا بالمقاومة وقناعة بجدواها بالرغم من محاولات ابعادهم عنها، حيث تهافت الشباب اللبناني بعد انتصار تموز العام 2006 على المقاومة، وأصبحت أكثر عددا واقوى حضورا على المستوى الشعبي”، وتابع “على اسرائيل وأميركا اليأس من تحقيق أي إنجاز في مواجهة المقاومة في لبنان”، وأكد ان “الساحة اللبنانية ليست الساحة المناسبة لإنجازات أمريكية على حساب المقاومة”.

من جهة ثانية، قال الشيخ دعموش إنه “بعد إنجاز المصالحة فإن الاولوية في هذه المرحلة هي لتعزيز الاستقرار السياسي والتفرغ لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي”، وتابع “اننا بحاجة الى حال طوارىء حكومية واقتصادية والمتوقع من الحكومة ان تكثف من جلساتها وان تكون اكثر فاعلية وإنتاجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام