طهران: مرتكبو تفجيرات افغانستان اعداء للانسانية ولاستقرار افغانستان والمنطقة

موسوي: مرتكبو الاعمال الارهابية اعداء لأمن واستقرار افغانستان

ادانت الخارجية الايرانية بشدة على لسان المتحدث باسمها “عباس موسوي” التفجير الانتحاري الدموي الذي وقع في حفل زفاف في كابل مساء أمس السبت واسفر عن مقتل واصابة اكثر من 250 شخصا.

واعرب موسوي في تصريح ادلى به عن مواساته للحكومة والشعب الافغاني لاسيما عوائل الضحايا والمصابين في هذا العمل اللاانساني ، واكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لافغانستان حكومة وشعبا.

ووصف المتحدث مرتبكي هذه الاعمال الاجرامية بانهم اعداء الانسانية والسلام وامن واستقرار افغانستان والمنطقة، مضيفا: تمر أفغانستان بفترة صعبة وحاسمة توجد فيها العديد من المشكلات والعقبات، ونحن على ثقة من ان أفغانستان يمكنها التغلب على هذه المشكلات من خلال اتحاد الحكومة والشعب وجميع المجموعات والأعراق والصبر والبصيرة، لرسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وستبقى ايران دائما بجانبها.

المصدر: وكالة فارس