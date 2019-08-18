عودة أكثر من 950 سوريا لبلادهم من الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية – مركز المصالحة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 14:04

عودة أكثر من 950 سوريا لبلادهم من الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية – مركز المصالحة

منذ 2 ساعة 18 August، 2019
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