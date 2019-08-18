عودة أكثر من 950 سوريا لبلادهم من الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية – مركز المصالحة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 14:04
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استشهاد 3 شبان فلسطينيين وجرح آخر في اعتداء صهيوني بالقرب من بيت لاهيا شمال قطاع غزة
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهداء الثلاثة وتؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان الصهيوني
حركة حماس: استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا ستكون مدعاة لتفجير الأوضاع وتصاعد وتيرتها
حركة فتح الانتفاضة: جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام وشعبنا ماضٍ في طريق المقاومة حتى تحرير كامل تراب أرضه
قائد أنصار الله: عملية سلاح الجو المسير على مصفاة الشيبة السعودية هي أكبر عملية تستهدف التحالف منذ بداية العدوان
السيد عبد الملك الحوثي: شعبنا متماسك وقدراتنا العسكرية ستتطور أكثر فأكثر من واقع الحاجة في حال استمر العدوان
السيد الحوثي للنظام السعودي: من الواضح أن وضعكم الاقتصادي وشعبكم بدأ يتضرر بشكل كبير في حال استمرار العدوان
قمر صناعي أوروبي يبث صوراً تظهر تصاعد أعمدة الدخان من حقل الشيبة النفطي بعد استهدافه من قبل الطيران اليمني المسير
الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق محصنة يستخدمها ارهابيو النصرة تربط قرى شمال الهبيط ومزارع غرب خان شيخون ببعضها
تنسيقيات المسلحين: حالة من التخبط وتراشق تهم الخيانة في ظل التقدم الكبير للجيش السوري بريف ادلب الجنوبي
عودة أكثر من 950 سوريا لبلادهم من الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية – مركز المصالحة
منذ 2 ساعة
18 August، 2019
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