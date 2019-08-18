الطقس غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 10:18

الطقس غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة

منذ 6 mins 18 August، 2019
الطقس
لبنان

الحالة العامة:  طقس صيفيّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:       غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الإثنين:       غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الثلاثاء:       غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة.
الرياح السطحية:   جنوبية غربية ناشطة أحياناً،سرعتها بين ١٥و ٤٠كم/س.
الانقشاع:   جيد اجمالاً على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٤٥ و ٨٠ %
حال البحر:   منخفض الموج إلى مائج.     حرارة سطح الماء:   ٢٩°م.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية

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