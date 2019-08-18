الطقس غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة

الحالة العامة: طقس صيفيّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً،سرعتها بين ١٥و ٤٠كم/س.

الانقشاع: جيد اجمالاً على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٨٠ %

حال البحر: منخفض الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية