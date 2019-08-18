الطقس غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة

الحالة العامة: طقس صيفيّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً،سرعتها بين ١٥و ٤٠كم/س.
الانقشاع: جيد اجمالاً على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٨٠ %
حال البحر: منخفض الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: ٢٩°م.
المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية