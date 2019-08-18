غوتيريش: نتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 10:18

غوتيريش: نتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية في السودان

منذ 18 mins 18 August، 2019
غوتيريش
الامم المتحدة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشعب السوداني بمناسبة التوقيع على الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في جمهورية السودان. واشاد بدور الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا في التوسط في المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم.
ويتطلع الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها ويجدد التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها لتحقيق تطلعات شعب السودان الطويلة الأمد في الديمقراطية والسلام.
كما اكد على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان ووضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع.

المصدر: مراسل المنار- جنيف

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