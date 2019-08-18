#احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية : 15 حادث، 3 قتلى و 23 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 10:18

#احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية : 15 حادث، 3 قتلى و 23 جريحا

منذ 39 mins 18 August، 2019
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