حصيلة رسمية: 63 قتيلا و182 جريحا حصيلة التفجير في حفل زفاف في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 10:18

حصيلة رسمية: 63 قتيلا و182 جريحا حصيلة التفجير في حفل زفاف في أفغانستان

منذ 2 ساعة 18 August، 2019
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