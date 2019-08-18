حصيلة رسمية: 63 قتيلا و182 جريحا حصيلة التفجير في حفل زفاف في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 10:18
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قائد أنصار الله: عملية سلاح الجو المسير على مصفاة الشيبة السعودية هي أكبر عملية تستهدف التحالف منذ بداية العدوان
السيد عبد الملك الحوثي: شعبنا متماسك وقدراتنا العسكرية ستتطور أكثر فأكثر من واقع الحاجة في حال استمر العدوان
السيد الحوثي للنظام السعودي: من الواضح أن وضعكم الاقتصادي وشعبكم بدأ يتضرر بشكل كبير في حال استمرار العدوان
السيد الحوثي: التطورات الأخيرة في عدن لها ارتباطها الواضح بهدف العدوان باحتلال وتجزئة اليمن
السيد الحوثي: موقف حزب الله في التضامن مع شعبنا كان متقدماً جداً والموقف الرسمي العراقي والسوري كان جيداً
السيد الحوثي: ننصح كل محيطنا العربي والإسلامي أن يعود إلى علاقته الرسمية والتمثيل الدبلوماسي مع شعبنا اليمني
السيد الحوثي: موقفنا الصحيح والطبيعي هو مناهضة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية ونصرة فلسطين ورفض الفتنة وتجزئة الأمة
اجتماع ثلاثي في طهران بين ايران ووفد حركة أنصار الله اليمنية وسفراء ومندوبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
وسائل إعلام ايرانية: الوفود المشاركة أكدت على ضرورة وقف الحرب وشددت على الحل السياسي كطريق نهائي لحل أزمة اليمن
رئيس المجلس العسكري في السودان بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى شركاء في التغيير
الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي بعد توقيع الإتفاق: اليوم هو يوم عبور الى الحكم المدني الذي سيحقق السلام
قوى الحرية والتغيير السودانية: عملنا على تنسيق جهود الشعب السوداني ضمن مشروع سياسي واضح
الناطق باسم المجلس العسكري السوداني: الفريق البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي الذي تم الإتفاق عليه بين القوى السودانية
رئيس جنوب السودان سلفا كير: نقف مع الشعب السوداني في هذه المرحلة ويجب تعزيز السلام عبر تقوية الوضع الاقتصادي
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: لن تحفظ السيادة العراقية إلا بامتلاك القدرة على الدفاع عن أرضنا وسمائنا
العراق وايران توقعان مذكرة تفاهم تتضمن فتح منفذ "خسروي" الحدودي بين البلدين وإلغاء تأشيرات الدخول
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله أصبح دعامة مركزية أساسية ثابتة في لبنان
الشيخ قاسم: كل الأفكار التي طرحت خارج دائرة المقاومة أدت إلى أن يصبح لبنان ملعبا سياسيا للمخابرات الأجنبية
وزير الدفاع اللبناني من عبرا: لن يصدر أي عفو عمن أطلق النار على الجيش ولا مساومة في هذا الموضوع
مستوطنون صهيانة يدعون لاقتحام كثيف للمسجد الاقصى صباح الأحد
اعلام العدو: 6 إصابات جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة سقطت في سديروت ومناطق الغلاف
عضو الكنيست الصهيوني عمير بيرتس: قادة حماس يديرون نتنياهو وقد فهموا أن كرسيه أهم له من حياة سكان غلاف غزة
طلاب جزائريون يعرقلون اجتماعا لـ "هيئة الحوار" تنديداً بقيام نقابة يتهمونها بتأييد السلطة بتمثيلهم
وزير الخارجية التركي: يتعين على المجتمع الدولي التحلي بموقف مبدئي من أجل وقف الاشتباكات في ليبيا
طالبان: مقتل الشقيق الأصغر لزعيم الحركة في تفجير بمسجد جنوب غرب باكستان لن يعرقل المفاوضات مع الأمريكيين
حصيلة رسمية: 63 قتيلا و182 جريحا حصيلة التفجير في حفل زفاف في أفغانستان
منذ 2 ساعة
18 August، 2019
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