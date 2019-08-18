ثلاثة شهداء فلسطينيين وإصابة خطيرة شمال قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 10:18

ثلاثة شهداء فلسطينيين وإصابة خطيرة شمال قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية

منذ 2 ساعة 18 August، 2019
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