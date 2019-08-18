العراق وإيران يوقعان مذكرة للتعاون الثنائي في مجال الأمن

وقع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، مذكرة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الأمن بين وزارتي داخلية البلدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن “الياسري وعقب وصوله مباشرة عقد اجتماعا ثنائيا مشتركا مع نظيره الإيراني في مقر وزارة الداخلية الإيرانية أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارتي داخلية البلدين”.

وأضاف البيان، أن “المذكرة ستسهم في إنجاح مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين المقبلة وتحقق إنسيابية في تأدية مناسكها، وأنه جرى بحث أسس التعاون المشترك وتعزيز الأمن في البلدين الجارين عن طريق توسيع آفاق التعاون الثنائي”.

وأكد الياسري خلال اللقاء، على “عمق العلاقة التي تربط بغداد وطهران، مشددا على حرص الحكومة العراقية على الارتقاء بمستوى هذه العلاقة وبما يحقق تطلعات البلدين ومصالح شعبيهما”.

وأعرب الوزير العراقي، عن “أمله في أن تكون الزيارة لهذا العام مثالية من جميع النواحي، لتجربة العراق الكبيرة في التعامل مع الزيارات المليونية”.

من جهته، قال الوزير الإيراني، إنه “وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة فإن تأشيرات الدخول بين البلدين قد ألغيت كما أن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في المجالات الأخرى سيزداد لاسيما لزوار الأربعينية”.

وأضاف، أن “المذكرة الموقعة ستعزز الأمن في المناطق الحدودية بين البلدين”.

ووصف فضلي، التعاون بين وزارتي الداخلية في إيران والعراق بأن يتحسن باستمرار، مشددا على أنه “وخلال الأعوام الماضية شهدنا تعاونا مناسبا في مجال الأمن والتبادل التجاري الحدودي”.

ووصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري والوفد المرافق له إلى طهران السبت في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه المنصب.

المصدر: وكالات