الجزائر: طلاب يقتحمون اجتماع “لجنة الحوار” ويطالبون بـ “دولة مدنية”

اقتحم العشرات من الطلاب الجزائريين، اليوم السبت، مقر اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، المكلفة بإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وندد المقتحمون بوجود نقابة طلابية “مساندة للسلطة” في الاجتماع، متهمين إياها بأنها لا تمثل مطالبهم الحقيقة.

واعتبر ناطق باسم الطلاب، الذين وصفوا أنفسهم بالمستقلين، الحكومة الحالية بأنها “غير شرعية ولها تاريخ في تزوير الانتخابات”.

كما اتهم وسائل الإعلام المحلية بعدم تحري الصدق والموضوعية في نقل مظاهرات الجزائريين، ومحاولة تقزيمها.

وندد الطالب بالظهور المتكرر لقائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، على التلفزيون الرسمي، مقابل غياب شبه كامل للرئيس، عبد القادر بن صالح.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الطلبة المقتحمين ينتمون لـ “الجمعية الوطنية للشباب”، قبل أن يسجل الطلبة ذاتهم مقطع فيديو يفندون فيه هذه المعلومة، ويؤكدون أنهم “مستقلون” ولا يمثلون أية جمعية أو منظمة.

المصدر: وكالات