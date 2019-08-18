ظريف يبحث في الكويت ضرورة التعاون بالخليج

أكدت الخارجية الإيرانية، أن الوزير محمد جواد ظريف، بحث خلال اجتماعه في الكويت مع أعضاء في لجنة الصداقة الإيرانية الكويتية، أهم التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن “الجانبين بحثا علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إضافة إلى أهم تطورات المنطقة بما في ذلك الأوضاع في فلسطين وضرورة التعاون في منطقة الخليج”.

وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا إلى “الظروف الحالية في المنطقة والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران”.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الكويت على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين في الخارجية الإيرانية، ومن المقرر أن يلتقي، خلال الزيارة التي تختتم الأحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات التي تمر بها المنطقة.

المصدر: وكالات