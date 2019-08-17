سرقة مئات الأمتار من الأسلاك الكهربائية بين القليلة والحنية

أقدم مجهولون اليوم على سرقة أسلاك كهربائية- توتر متوسط، في المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة والحنية، وهي عبارة عن ثلاثة خطوط نحاس بطول 300 متر لكل خط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرى المنطقة.

وعملت الفرق الفنية التابعة لشركة “مراد” لتقديم الخدمات، وتحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان، على تركيب أسلاك جديدة بدلا من المسروقة وإعادة التيار الكهربائي.

وبعد تبلغها بالسرقة، سطرت القوى الأمنية محضرا أبقته مفتوحا للقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لمعرفة الفاعلين.

وكان مجهولون قد سرقوا أواخر الشهر الماضي، أسلاكا مشابهة، عبارة عن ثلاثة خطوط نحاس يبلغ طول كل منها 340 مترا، في منطقة وادي العزية– قضاء صور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام