بزي: للاستثمار بمناخات المصالحات

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي إلى أن “الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها البلد تتطلب من الكل تفرغا كاملا لمواجهتها”، ودعا إلى “الاستثمار بمناخات المصالحات والثقة والهدوء والتسامح وطي صفحة التجاذبات والانصراف الى معالجات مسؤولة للملفات المتراكمة من النفايات الى التعيينات مرورا بالإصلاحات ومحاربة الفساد من خلال التزام تطبيق الأنظمة والقوانين”.

كلام بزي جاء خلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل، وفدا من بلدة دبل برئاسة رئيس البلدية ايلي لوقا، الاب يوسف النداف، مخاتير البلدة، خوري بلدة القوزح فادي فلفله، الأب نجيب العميل من رميش، وفودا من بلدات عيتا الشعب، حداثا، ياطر، دير انطار، عيترون، عين ابل وبنت جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام