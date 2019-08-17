بدء كلمة قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2019 - 16:46
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حزب الله أحيا الذكرى الـ 13 لانتصار تموز 2006 بمهرجان جماهيري حاشد بعنوان "نصر وكرامة" في مربع الصمود بجنوب لبنان
الأمين العام لحزب الله لجيش الاحتلال: إذا دخلتم إلى أرضنا فإن كل بقعة ستكون أقوى مما واجهتموه في مربع الصمود بـ 500 مرة
السيد نصرالله: أنوه بموقف الرئيس عون الذي أكد أنه لو تكررت الحرب سننتصر من جديد وبمثل هذه المواقف لن تلحق بنا أي هزيمة
السيد نصرالله: الحرب على إيران هي حرب على كل محور المقاومة وتعني أن كل المنطقة ستشتعل وهذا الكلام ليس للاستهلاك
المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن بمناسبة انتصار تموز: حزب الله مثَّل بجهاده وتضحياته نموذجا مشرِّفاً لكل شعوب الأمة
المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحي سريع: حقل الشيبة يضم أكبر مخزون في السعودية ويتسع لاكثر من مليار برميل من النفط
سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعدد من طائرات قاصف K2 مواقع حساسة في مطار أبها ويعطل حركة الملاحة الجوية
الناطق باسم وزارة الصحة اليمنية يوسف الحاضري: الوضع الصحي في اليمن كارثي بكل ما تعنيه الكلمة
واشنطن تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي تمَّ احتجازها في جبل طارق دون أن تفلح أميركا في منع إطلاقها
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: صمود إيران أجبر البريطانيين على إنهاء قرصنتهم البحرية
لاريجاني: حرب إسرائيل على لبنان كانت وهم الشرق الأوسط الجديد الذي خططت له واشنطن وتحولت إلى مشروع الشرق الأوسط المقاوم
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ليس بوسع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة الشعب الايراني رغم ما تمتلك من قوة
رئيس هيئة الاركان الايرانية: اسقاط الطائرة الاميركية المتطورة على ارتفاع 60 ألف قدم بنظام دفاعي محلي اثار دهشة العالم
الرئيس اللبناني ميشال عون لوفد الجبل: المصالحة التي حصلت لن تهتز وان اختلفنا سياسيا وسنبذل قصارى جهدنا لنخرج من الأزمة
الرئيس نبيه بري: الاولوية القصوى في لبنان هي تمرير القطوع الاقتصادي الصعب بالحد الأعلى من المسؤولية على كل المستويات
قوات الاحتلال الاسرائيلي تُطلق الرصاص الحي في محيط بلدة عزون شرق قلقيلية عقب استهداف شبان لها بزجاجات حارقة
النائبة الأميركية رشيدة طليب ترفض شروط حكومة الاحتلال لزيارة عائلتها في الضفة الغربية المحتلة
السلطات النيجيرية تعيد اعتقال زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم زكزاكي فور وصوله المطار عائداً من الهند دون علاج
المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعون على الوثيقة الدستورية والانتقال الى الحكم المدني
أميركا: فوضى وطوابير في العديد من المطارات الأميركية بسبب تعطل الأنظمة الإلكترونية
بيونغ يانغ: الزعيم كيم جونغ أون يشرف مجددا على اختبار "سلاح جديد" في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان
جمهورية الكونغو الديموقراطية: 32 مفقودا إثر غرق مركبهم في بحيرة كيفو في شرقي البلاد
بدء كلمة قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
منذ 11 mins
17 August، 2019
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