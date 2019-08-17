الوفد اليمني يلتقي في طهران سفراء اربع دول اوروبية

بحث الوفد اليمني الزائر للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، اليوم مع سفراء كلا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.

وناقش اللقاء الذي حضره ممثلون عن الجانب الإيراني عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع في اليمن والمنطقة عموماً.

وأكد اللقاء على عدد من القضايا أهمها دعم التسوية السياسية والحل السياسي الشامل باعتباره المخرج الوحيد للحرب في اليمن، وضرورة تكثيف الجهود لدعم النشاط الإنساني وتقديم المساعدات للشعب اليمني.

كما تم التأكيد على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات والمقترحات لدعم اتفاق ستوكهولم.

المصدر: موقع المنار