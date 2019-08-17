السودان: بدء مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2019 - 15:06

السودان: بدء مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

منذ 12 mins 17 August، 2019
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