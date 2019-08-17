متظاهرون يحرقون في البيرو مكاتب شركة نفط صينية

أضرم عمال من القطاع النفطي في البيرو يطالبون برفع أجورهم التي تدفعها شركة صينية ويدعونها الى توظيف مزيد من البيروفيين النار في مكاتب الشركة الكائنة في شمال البلاد،كما اعلنت وزارة الداخلية.

وقد وقعت هذه التظاهرة العنيفة في إل ألتو عد فشل لقاء بين إدارة “تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن” مع موظفين والسلطات المحلية لمناقشة تحسين ظروف العمل، واضافت الوزارة في بيان “بعد ذلك أحرق محتجون اطارات، فيما أضرم آخرون النار في منشآت شركة كونفيبترول التي تقدم خدمات الى الشركة الصينية التي تضررت ايضا”.

وقالت ان الاحتجاجات لم تسفر عن ضحايا على ما يبدو حتى الان.

المصدر: ا ف ب