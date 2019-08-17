المكتب السياسي لأنصار الله يبارك لحزب الله والسيد نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار تموز

بارك المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم السبت، لحزب الله ولسماحة السيد حسن نصر الله مناسبة ذكرى الانتصار على العدو الصهيوني في تموز 2006م.

وقال المكتب السياسي، في بيان له: إن حزب الله مثل بجهاده وحكمته وتحركه وتضحياته نموذجا مشرفا لكل شعوب الأمة، مشيرا إلى أنه أثبت أن التحرك في مواجهة أعداء الأمة له ثمرته وفاعليته وأثره الكبير في حفظ الدين وتحرير الأوطان.

وتابع قائلا: ” أثبت حزب الله أنه لا كرامة ولا عزة ولا استقلال من الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية إلا بالتحرك الجاد والواعي للجهاد في سبيل الله والدفاع عن مقدسات الأمة”.

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله شكر الشعب اليمني وتقديره وإعزازه للسيد حسن نصر الله على مواقفه الشجاعة وتضامنه مع الشعب اليمني المظلوم.

المصدر: المسيرة