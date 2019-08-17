مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عزيز راشد: الرسالة إلى الامارات تتضمن تهديداً بأن الضربة المقبلة ستكون ضدها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2019 - 15:06

مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عزيز راشد: الرسالة إلى الامارات تتضمن تهديداً بأن الضربة المقبلة ستكون ضدها

منذ 1 ساعة 17 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة