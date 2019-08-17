واتساب يطلق ميزة “بصمة الأصبع” على أجهزة أندرويد

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر حول العالم واتساب ميزة جديدة تدعم بصمة الأصابع كـ”خيار للقفل” على نظام التشغيل أندرويد .

وذكر موقع “عالم التقنية” المتخصص، أن أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب الذي يدعم ميزة القفل عبر الإصبع أصبح متاحاً على نظام أندرويد بعد أن تم إطلاقها منذ شهور عبر نظام iOS للمستخدمين.

وأضاف أنه للاستفادة من تلك الميزة يجب تحميل إصدار WhatsApp 2.19.221، ويجب رؤية خيار القفل هذا في تبويب الخصوصية في الإعدادات.

وبحسب التقرير فإن الميزة قد تكون مُرتبطة من جانب الخادم، لذلك في حالة تحميل هذا الإصدار ولم يجدها المستخدم، فعليه الانتظار كما أن هناك فرصة بالحصول عليها عبر حذف التطبيق وإعادة تثبيته، ولكن يجب التأكد من أخذ المستخدم نسخة احتياطية لبياناته.

وسيُطلب من المستخدم عند التفعيل ما إذا كان يريد القفل بمجرد الإغلاق أو الانتظار لمدة 30 ثانية/60 ثانية. وهناك أيضاً خيار يسمح له بإخفاء محتوى الإشعارات عند الإغلاق.

كما سيكون بإمكان المستخدم الرد على الرسائل من الإشعارات والرد على مكالمات واتساب، كون أن المصادقة مطلوبة فقط عندما يُريد فتح التطبيق.

ويشار إلى أن تطبيق واتساب التابع للشركة الأم فيسبوك يعتزم إطلاق ميزة الوضع المظلم الذي سيكون متاحاً بشكل رسمي لجميع المستخدمين قريباً.

المصدر: فسطين اليوم