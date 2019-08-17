الطقس في لبنان غائم جزئيا دون تعديل بالحرارة ورياح ناشطة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بالحرارة، ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاحد حيث يتقلب نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا، مع رياح ناشطة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتشكل الضباب الكثيف على الجبال. الأحد: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط رذاذ محلي فوق المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 33 درجة. فوق الجبال من 17 الى 28 درجة. في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية