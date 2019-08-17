متحدث القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو نفذ اكبر عملية ب 10 طائرات استهدفت حقل ومصفاة الشيبة على الحدود السعودية الإماراتية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2019 - 11:42

متحدث القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو نفذ اكبر عملية ب 10 طائرات استهدفت حقل ومصفاة الشيبة على الحدود السعودية الإماراتية

منذ 19 mins 17 August، 2019
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