قوات الاحتلال الاسرائيلي تُطلق الرصاص الحي في محيط بلدة #عزون شرق #قلقيلية عقب استهداف شبان لها بزجاجات حارقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2019 - 11:43

قوات الاحتلال الاسرائيلي تُطلق الرصاص الحي في محيط بلدة #عزون شرق #قلقيلية عقب استهداف شبان لها بزجاجات حارقة

منذ 22 mins 17 August، 2019
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