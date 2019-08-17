أبرز التطورات على الساحة السورية: 17_8_2019

حلب:

– استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة حيي الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب، بعدة قذائف صاروخية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

– أُصيب مسؤول من “الشرطة الحرة _الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، إثر اعتداء أحد الضباط الأتراك عليه بالضرب في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

دير الزور:

– أُصيب طفل إثر انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون في قرية الحوايج الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– أُصيب مسلح من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قرية درنج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة:

ـ اعتقلت “قسد” مدعومة بقوات “التحالف الدولي” 3 أشخاص من الجنسية العراقية بعد عملية إنزال جويّ في محيط قرية العطالة بريف الحسكة الجنوبي، لأسباب مجهولة.

– قُتل مسلحان من “قسد” إثر استهداف مسلحين مجهولين دورية لهم، في محيط قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

– أُصيب 3 مسلحين من “قسد” إثر القاء مسلحين مجهولين قنبلة يدوية على سيارة كانت تقلّهم في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

– أصيب 15 شخصاً إثر الاشتباكات فيما بينهم بالأسلحة البيضاء، في قرية الصالحية غرب مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة “قسد” على الحدود السورية التركيّة، بريف الحسكة الشمالي الغربي.

– أجبرت “قسد” عدداً من الأشخاص على الخروج بتظاهرة على الحدود السورية _التركيّة، في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، رفضاً لأي عملية عسكرية للجيش التركي في المنطقة.

الرقة:

– اعتقلت “قسد” 7 أشخاص من محيط بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، و10 أشخاص من قرية الحوس بالريف الشرقي للرقة، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

المصدر: الاعلام الحربي