”غوغل“ للمستخدمين: لوقف استخدام كلمة مرور واحدة لمختلف الحسابات

استخدم الكثير من المستخدمين كلمات المرور نفسها للعديد من الحسابات الإلكترونية، وهو الأمر الذي يحذر منه الخبراء باستمرار.

ودعت دراسة جديدة أجرتها شركة “غوغل”، جميع المستخدمين إلى وقف استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع ويب متعدّدة في حال كانوا حريصين على عدم خرق بياناتهم.

وجمعت الدراسة بيانات من 670 ألف مستخدم، قاموا بتثبيت إضافة متصفح غوغل كروم لفحص كلمة المرور (Password Checkup)، وسجلوا الدخول إلى مواقع الويب 21 مليون مرة، وكشف التحليل أنّ “ربع المستخدمين لا يغيرون كلمات المرور حتى إذا تم إخبارهم بأن كلمة المرور التي يستخدمونها قد تم اختراقها”.

وهناك عدد من المواقع، مثل (have I been pwned)، التي قد تساعد المستخدمين على تتبع ما إذا كانت بياناتهم قد تم كشفها، لكنها ما تزال عملية مربكة للعديد من المستخدمين الذين ليسوا متأكدين من كلمات المرور التي تحتاج إلى تحديث.

وكانت “غوغل” كشفت في شباط/فبراير الماضي عن إضافة لفحص كلمات مرور متصفح كروم. وتعرض الإضافة تحذيراً عند تسجيل الدخول إلى موقع ما باستخدام أكثر من 4 مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تعرف غوغل أنها غير آمنة بسبب اختراقات سابقة، وتطالبك بتغيير كلمة المرور عند الضرورة.

وبحسب الدراسة، فإن ما نسبته 25.7% أو 81368 شخص من مُستخدمي الإضافة، قد اختاروا تجاهل تحذيرات الاختراق المقدمة لهم، وواصلوا تسجيل الدخول إلى المواقع باستخدام بيانات مخترقة حتى بعد تحذيرهم من قبل غوغل. في المقابل، أنشأ 82761 شخصاً أو 26% من المستخدمين، كلمات مرور جديدة بعد تلقي تنبيه، وحاولوا اختيار كلمات مرور أقوى.

وبحسب غوغل، فإن 60% من كلمات المرور الجديدة آمنة ضد هجمات التخمين، و96% منها كانت أقوى من كلمة المرور الأصلية.

المصدر: اخبار الان