أسرار الصحف الصادرة في بيروت ليوم السبت 17 آب 2019

النهار

تتحدث أوساط وزارية عن مواقف حازمة ومختلفة سيتخذها الرئيس سعد الحريري من ملفات خدماتية واقتصادية وحيوية جداً.

يقول رئيس حكومة سابق إنه لم يسبق أن حظي زعيم سياسي بالتفاف من طائفته وبمواقف خارجية داعمة كما جرى مع وليد جنبلاط بما جنّب البلاد خضة كبيرة.

لوحظ أن الوزير جبران باسيل قلل الى حد كبير إطلاق مواقف سياسية وإعلامية منذ لقاء المصالحة في قصر بعبدا.

اللواء

لا يبدي حزب بارز امتعاضاً من عدم كسب مقعد شاغر بالتزكية.. ويرغب بإظهار عدم تأثر شعبيته في القضاء المعني. اعتبرت مصادر مالية أن الطعن الحالي بالموازنة، هو من قبيل رفع العتب، ليس إلاّ.. تسعى جهات رسمية للإطلاع على معلومات دقيقة حول حقيقة اتجاهات الإدارة الأميركية في هذه المرحلة، تجاه لبنان!

الجمهورية

صارَح أحد الوزراء بعض السياسيين بقوله: “كنتُ أسمع عن مخالفات تحصل في الوزارة التي أتولّاها، لكنني عندما تولّيتها تبيّن لي أنّ ما كنت أسمعه هو نقطة في بحر ما يجري، فكل يوم تفتح أمامي مغارة لصوص”.

توسّط سياسيون أحد المراجع، للقاء أحد المسؤولين السابقين، فكان جواب المرجع قاطعاً: “لن ألتقيه أبداً… لأنه خبيث وغدّار وقليل الوفاء”.

تَأكّدَ، بعد الاتصالات التي جرت بين حزب فاعل والجيش اللبناني، أنّ الطائرة التي حلّقت مراراً فوق الجبل هي طائرة درون إسرائيلية.

نداء الوطن

رفض وزيــر معني بالملف الاقتصادي الخوض في مضامــين الورقــة الاقتصاديــة التي شــدد رئيــس الجمهوريــة على تنفيذها مكتفيــا ردا على سؤال بالقول: إقرأوا بيان الحريري بعد لقاء بعبدا.

ترددت تســاؤلات في الوسط السياسي عن مصير “مجلس الحكماء” بعدما غاب عــن أول اجتماعاته الجزء الأكبر من حكمائه… ولكل حكيم “سببه”!

البناء

خفايا

تحدثت مصادر على صلة بترتيبات المصالحة بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله بتزامن اللقاءت مع لقاءات تجمع النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، تعقبها اجتماعات لقيادات الحزبين الاشتراكي والديمقراطي على مستوى مناطق الجبل تعمّم مناخ التهدئة بالتوازي مع مسار التحقيق في المحكمة العسكرية في حادث قبرشمون، وقالت المصادر إنّ السلة ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر

كواليس

قالت مصادر نفطية إنّ قيام السلطات الإيرانية بمنح إسم فارسي لناقلة النفط التي تمّ تحريرها من مضيق جبل طارق ورفعها للعلم الإيراني بدلاً من علم باناما يعني أنّ إيران قرّرت عبور المضيق ودخول البحر المتوسط بعلم إيران فوق ناقلاتها، وهذه خطوة سيادية تتجاوز المعاني الرمزية لحسابات تجارية تتيح استخدام عدد كبير من السفن والناقلات التي كانت لا تحركها إيران إلا عندما تحصل على حق رفع أعلام أخرى غير العلم الإيراني عليها

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام