القيادي البطش يكشف أولى أولويات هيئة مسيرات العودة

أكد رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن “أولى أولوياتنا حماية خيار المقاومة كأداة ردع وتوازن رعب مع الاحتلال الإسرائيلي لحماية شعبنا وصون الثوابت “.

وقال البطش في تصريحات صحفية من مخيم العودة شرق غزة :” إن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تكون إلا بالمقاومة والسيف”.

وأضاف البطش أن “من قتلوا في القدس أمس من قبل قوات الاحتلال هم فتية صغار وأطفال أبرياء كان يمكن للاحتلال ألا يقتلهم وألا يصفيهم جسدياً، ولكن الاحتلال يبعث لنا رسالة أن من يحاول أن يقاوم الاحتلال سيتم قتله”.

وشدد البطش على أن مسيرات العودة مستمرة، وتؤكد على خيار المقاومة وكسر الحصار واسقاط صفقة القرن .

المصدر: فلسطين اليوم