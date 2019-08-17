طواقم الدفاع الجوي الروسي تستعد لإطلاق الصواريخ التدريبية في شرق سيبيريا

تجري في جمهورية بورياتيا الروسية في شرق سيبيريا تدريبات الدفاع الجوي. ووصل نحو ألفي فرد من إقليم خاباروفسك في أقصى شرق روسيا إلى منطقة التدريبات.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي أن تلك التنقلات جرت في إطار فحص الجاهزية القتالية لطواقم منظومات الدفاع الجوي “إس – 300″ و”إس – 400″ و” بانتسير”. وتم نقل نحو ألفي فرد و150 آلية حربية إلى مناطق التدريبات.

وأشار البيان إلى أن أطقم الدفاع الجوي توجهت إلى ميدان “تلمبا” التدريبي في جمهورية بورياتيا حيث سيتم في النصف الأول من سبتمبر المقبل إطلاق الصواريخ التدريبية وذلك بعد التدرب على إطلاق الصواريخ إلكترونيا.

وقد نشر أفراد أطقم الدفاع الجوي في ميدان “تلمبا” التدريبي معسكرا ميدانيا وقاموا بتمويه مركز قيادة الكتائب النارية وشرعوا بالمناورات القتالية.

المصدر: وكالات