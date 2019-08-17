استئناف الرحلات في مطار سبها بجنوب ليبيا بعد 5 سنوات من إغلاقه

أفادت وسائل إعلام ليبية باستئناف الرحلات الجوية بمطار سبها الدولي في جنوب ليبيا بعد أكثر من 5 سنوات من توقف عمله.

ونقل موقع “أخبار ليبيا 24” عن مدير المطار، محمد أوحيدة، قوله إن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار سبها المدني جاء تتويجا لمسيرة أشهر من العمل التي قضاها العاملون بالمطار، بين عمليات الصيانة والتجهيز والتنظيف، وإعادة تشغيل العديد من الأجهزة والمعدات التي لحقها الضرر في السنوات الماضية.

وأشار أوحيدة إلى أن قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر تقوم بتأمين محيط المطار في دائرة قطرها 20 كلم، وتشرف مديرية أمن سبها على تأمين مرافق المطار.

ووصلت إلى مطار سبها، الجمعة، أول رحلة ركاب نفذتها الخطوط الجوية الليبية، قادمة من مطار بنينا في بنغازي.

وظل المطار مغلقا منذ أكثر من 5 سنوات في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة في المنطقة.

المصدر: وكالات