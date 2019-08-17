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August 17 2019 - 03:58

الصين: لن نغير موقفنا تجاه كشمير بعد الخطوة الهندية

منذ 47 mins 17 August، 2019
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أخبار دولية - الصين

أعلنت الصين أنها لن تغير موقفها تجاه إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ودعت الطرفين إلى تفادي خطوات تؤدي إلى التصعيد.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول كشمير، الجمعة: “وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، فإن الوضع القانوني لإقليم كشمير غير محدد ويعتبر موضوعا للنقاش”.

وأضاف أن “خطوات الهند التي تسبب تنامي التوتر في المنطقة، لن تجبر الصين على تغيير موقفها إزاء مسألة السيادة على الإقليم وتبعيته الإدارية”.

وأعرب المندوب الصيني عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في المنطقة. وقال: “ندعو الطرفين إلى ضبط النفس وندعو إلى تفادي أي أعمال تؤدي إلى التصعيد”.

وبادرت الصين إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قضية كشمير على خلفية التوترات بين الهند وباكستان في المنطقة، في أعقاب القرار الهندي إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

المصدر: وكالات

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