وزارة الري المصرية: من المبكر الحديث عن فيضان نهر النيل

قالت وزارة الري المصرية، اليوم الجمعة، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، لا سيما أنه لا يزال في بداية السنة المائية، التي بدأت في الأول من أغسطس الحالي.

وجاء بيان الوزارة بعد أنباء حول موجة فيضان عالية ستجتاح نهر النيل، حيث أوضحت أن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر، مؤكدة متابعة تدفق النهر الواصل إلى مصر بشكل مستمر من خلال مركز التنبؤ، والأجهزة الأخرى المعنية بمتابعة الفيضان.

وأهابت وزارة الموارد المائية والري في بيانها بوسائل الإعلام تحري الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائي، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعن اجتماعات اللجنة العليا لتدفق النهر.

وكانت بعض الصحف والمواقع الإخبارية قد نشرت عددا من الأخبار حول حجم فيضان نهر النيل هذا العام، ذاكرة أن النيل ينتظر فيضانا عارما.

المصدر: وكالات