إصابة 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرقي قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة تعامل طواقمها الطبية مع إصابة 63 مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم أطفال وإصابات بالرصاص الحي شرقي القطاع، في الجمعة الـ 70 لـ “مسيرة العودة وكسر الحصار”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن “الطواقم الطبية تعاملت مع 63 إصابة بجراح مختلفة من بينهم 17 طفلا و3 إناث، ومنهم 32 إصابة بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المتظاهرين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذين قدموا إلى مخيمات العودة المنتشرة في خمس نقاط على الحدود الشرقية للقطاع.

المصدر: وكالات