ترامب يسخر من الوزن الزائد لرجل ليكتشف أنه أحد مؤيديه

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء في ولاية نيو هامبشير من رجل بسبب وزنه الزائد، بعد أن ظن خطأ أنه من المحتجين، ليعلم لاحقا بأنه لم يكن سوى أحد مؤيديه.

وأثناء تفحص ترامب الحشد في اللقاء الذي عقد مساء الخميس، رأى فرانك داوسون يلوح بقبضة يده بينما كان يقتاد مع محتجين إلى خارج المكان، وكان داوسون يرتدي قميصا عليه عبارة “ترامب 2020″، لكن الرئيس ظن أنه أحد المعارضين.

وقال ترامب حينها، إن “هذا شخص عنده مشكلة وزن خطيرة.. عد إلى البيت.. ابدأ تدريبات.. من فضلكم أخرجوه من هنا”.

وأضاف أن “هذا الرجل لديه مشكلة أكبر مما لدي”، عقب تقارير أثبتت أن للرئيس الأمريكي “مشاكل في الوزن”.

وذكر مطلعون أن ترامب وعقب اكتشافه أن داوسون من مؤيديه، أجرى اتصالا هاتفيا به من الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من مانشستر إلى نيوجيرسي حيث يقضي عطلته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن “ترامب لم يتمكن من الاتصال بداوسون وترك له رسالة صوتية”.

وظهر داوسون على شاشة قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية، وقال، إنه “لم يشعر بضيق من سخرية ترامب من وزنه الزائد”.

وأضاف قائلا: “أعتقد أنه ظن أنني جزء من المحتجين، لكني لم أكن كذلك.. كل شيء على ما يرام.. أحب الرجل، وهو أفضل ما حدث لهذا البلد حتى الآن”.

المصدر: وكالة رويترز