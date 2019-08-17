سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في مطار#أبها ويعطل حركة الملاحة

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الجمعة؛ إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه مطار أبها الدولي. وأوضح العميد سريع أن عمليات سلاح الجو المسير استهدفت مواقع حساسة في المطار وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر. وأضاف أن عمليات سلاح الجو المسير تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار .

ولفت إلى أن استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية، وجدد العميد سريع الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا.

المصدر: المسيرة