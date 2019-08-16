الإعلام العبري يتحدث عن إطلاق 3 صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2019 - 23:21

الإعلام العبري يتحدث عن إطلاق 3 صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع #غزة

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة