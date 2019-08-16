#متحدث_القوات_المسلحة_اليمنية: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 23:21
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حزب الله أحيا الذكرى الـ 13 لانتصار تموز 2006 بمهرجان جماهيري حاشد بعنوان "نصر وكرامة" في مربع الصمود بجنوب لبنان
الأمين العام لحزب الله لجيش الاحتلال: إذا دخلتم إلى أرضنا فإن كل بقعة ستكون أقوى مما واجتموه في مربع الصمود بـ 500 مرة
السيد نصرالله: الهزيمة في مربع الصمود جعلت جيش الاحتلال يوقن بأنه أضعف وأعجز من أن يسيطر على مدينة بنت جبيل
السيد نصرالله: أنوه بموقف الرئيس عون الذي أكد أنه لو تكررت الحرب سننتصر من جديد وبمثل هذه المواقف لن تلحق بنا أي هزيمة
السيد نصرالله: كل المعطيات كانت تشير إلى أن حرب تموز لو استمرت لأسابيع إضافية لكانت ستشكل كارثة كبرى "لإسرائيل"
السيد نصرالله: توقفت الحرب لأن "إسرائيل" عجزت وفشلت بسبب قوة لبنان وقوة المقاومة ولا يمكن لأحد أن يمن علينا في ذلك
السيد نصرالله: ما تمتلكه المقاومة اليوم من قدرات وإمكانات لا يمكن أن يقاس أبداً بما كنا نمتلكه في حرب تموز 2006
السيد نصرالله: لو توفرت وحدة وطنية بشكل حقيقي في حرب تموز لكان لبنان في موقع من يفرض الشروط لا من يرفضها فحسب
السيد نصرالله: "إسرائيل" لا تخاف فقط من حزب الله بل بدأت تدخل في حساباتها أن حرباً على لبنان قد تفجر المنطقة أيضاً
السيد نصرالله: الاستناد إلى محور المقاومة يمنع الحروب في المنطقة وكلفة الصمود تبقى أقل بكثير من كلفة والخضوع والاستسلام
السيد نصرالله: محور المقاومة بصموده وتماسكه واستعداده للقتال يمنع الحرب ومن يدفع نحوها هو نتانياهو والنظام السعودي
السيد نصرالله: الحرب على إيران هي حرب على كل محور المقاومة وتعني أن كل المنطقة ستشتعل وهذا الكلام ليس للاستهلاك
السيد نصرالله: حزب الله لا يتصرف في الداخل اللبناني من موقع المنتصر أو من موقع من يملك فائض قوة وهو يريد مشاركة الجميع
السيد نصرالله: نحن من دعاة السلم الأهلي والعيش المشترك والحديث عن رغبتنا في إلغاء الآخرين هو مجرد أوهام
السيد نصرالله: الانتخابات النيابية عبرت عن أحجام شعبية معينة وأنا أدعو الآخرين إلى عدم إلغاء المكونات الأخرى في طوائفهم
الرئيس إميل لحود: على أجيالنا الجديدة أن لا تخاف عندما نكون أصحاب حق ويجب أن نتعلم من انتصار المقاومة في تموز
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران لم تعط أي ضمانات بشأن عدم توجه السفينة غريس 1 لسوريا وهذا نصر من دون تنازلات
حركة حماس تبارك عملية الدهس جنوب بيت لحم: الرد يأتيهم وسيأتيهم من أبناء شعبنا وأي مساس بمقدساتنا سيكون ثمنه غالياً
وزارة الصحة الفلسطينية: 63 إصابة بجروح مختلفة بينهم 32 بالرصاص جراء قمع الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة شرق غزة
إعلام العدو يقول إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت
الجيش السوري يسيطر على خربة عابدين وتل الأرجي بعد مواجهات مع جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ هجمات بطائرات قاصف 2K على أهداف حساسة في مطار أبها وتعطل الملاحة فيه
زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي عاد إلى نيجيريا نتيجة معلومات خاطئة من السلطات عن وضعه الصحي ما عرقل علاجه
الكرملين الروسي: العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي أس - 400 إلى تركيا
صدامات بين الشرطة الهندية ومئات المتظاهرين في الجزء الخاضع للهند من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي للإقليم
#متحدث_القوات_المسلحة_اليمنية: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية
منذ 2 ساعة
16 August، 2019
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