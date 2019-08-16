#متحدث_القوات_المسلحة_اليمنية: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 23:21

#متحدث_القوات_المسلحة_اليمنية: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
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