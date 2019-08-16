#اليمن #عسير: إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 23:21

#اليمن #عسير: إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم

منذ 3 ساعة 16 August، 2019
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