وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: الطواقم الطبية تعاملت مع 33 اصابة بجراح مختلفة منهم 20 بالرصاص الحي من قبل العدو الاسرائيلي خلال الجمعة ال 70 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 20:44

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: الطواقم الطبية تعاملت مع 33 اصابة بجراح مختلفة منهم 20 بالرصاص الحي من قبل العدو الاسرائيلي خلال الجمعة ال 70 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
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