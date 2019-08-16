السيد نصر الله: من جديد اشكر جميع من شارك في الاحتفال بذكرى انتصار تموز وهذا جزء من المعركة والحرب والمشهد والرسالة التي يجب ايصالها للعدو ولكل المتربصين وهذا حاضرها كما ماضيها وهكذا سيكون مستقبلها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 20:45

السيد نصر الله: من جديد اشكر جميع من شارك في الاحتفال بذكرى انتصار تموز وهذا جزء من المعركة والحرب والمشهد والرسالة التي يجب ايصالها للعدو ولكل المتربصين وهذا حاضرها كما ماضيها وهكذا سيكون مستقبلها

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
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